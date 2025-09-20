Visite des fresques de la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray

Visite des fresques de la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray samedi 20 septembre 2025.

Visite des fresques de la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine

Mairie, 29 Grande Rue Saint-Pierre-du-Vauvray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez admirer les fresques de la mairie, réalisé par Louis Lainé. .

Mairie, 29 Grande Rue Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 91 06

English : Visite des fresques de la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite des fresques de la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Seine Eure