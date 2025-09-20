Visite des fresques de la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray
Mairie, 29 Grande Rue Saint-Pierre-du-Vauvray Eure
Venez admirer les fresques de la mairie, réalisé par Louis Lainé. .
Mairie, 29 Grande Rue Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 91 06
