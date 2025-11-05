Visite des Fromageries Occitanes 12250 Roquefort-sur-Soulzon Lauras

Visite des Fromageries Occitanes 12250 Roquefort-sur-Soulzon Lauras mercredi 5 novembre 2025.

Visite des Fromageries Occitanes Mercredi 5 novembre, 10h00 12250 Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T12:00:00

Fin : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T12:00:00

Une visite de l’entreprise les Fromageries Occitanes à Lauras est organisée dans l’objectif de découvrir les métiers, les témoignages de salariés.

12250 Roquefort-sur-Soulzon lauras Lauras 12250 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 61 41 41 »}]

Visite d’entreprise aveyron mission locale