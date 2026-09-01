Visite des grandes orgues de l’église Saint-Malo de Valognes Valognes
dimanche 20 septembre 2026 · Valognes
Informations pratiques
Valognes
Visite des grandes orgues de l’église Saint-Malo de Valognes
Église Saint-Malo Valognes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Guillaume Lechevalier-Boissel, président des Amis de l’orgue de Valognes, vous propose une visite autour des grandes orgues de l’église Saint-Malo de Valognes.
Une occasion privilégiée de découvrir l’histoire de cet instrument remarquable, de comprendre son fonctionnement et d’en apprendre davantage sur le projet de restauration porté par l’association en partenariat avec la Ville de Valognes.
Une visite pour découvrir autrement ce patrimoine musical d’après-guerre et les enjeux de sa sauvegarde. .
Église Saint-Malo Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 81 03 79 01 association.opv@gmail.com
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English : Visite des grandes orgues de l’église Saint-Malo de Valognes
L’événement Visite des grandes orgues de l’église Saint-Malo de Valognes Valognes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin
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