Visite des grands De la mode à la scène Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Visite des grands De la mode à la scène Quartier Villars Route de Montilly Moulins samedi 10 mai 2025.

Visite des grands De la mode à la scène

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-10 16:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-05-10 2025-07-12 2025-09-13 2025-11-22

Nouvelle visite de l’exposition pour les grands à travers une histoire écrite et racontée sur mesure. Un moment à partager en famille dans l’exposition.

.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

A new tour of the exhibition for grown-ups, with a story written and told especially for them. A moment to share with the whole family in the exhibition.

German :

Ein neuer Besuch der Ausstellung für Erwachsene mit einer Geschichte, die nach Maß geschrieben und erzählt wird. Ein Moment, den die ganze Familie in der Ausstellung teilen kann.

Italiano :

Una nuova visita alla mostra per i grandi, con una storia scritta e raccontata su misura. Un momento da condividere con tutta la famiglia all’interno della mostra.

Espanol :

Un nuevo recorrido por la exposición para mayores, con una historia escrita y contada a medida. Un momento para compartir con toda la familia en la exposición.

L’événement Visite des grands De la mode à la scène Moulins a été mis à jour le 2025-04-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région