Visite des grands lieux du patrimoine dolois avec les commentaires express Hôtel-Dieu de Dole Dole

Visite des grands lieux du patrimoine dolois avec les commentaires express Hôtel-Dieu de Dole Dole samedi 20 septembre 2025.

Visite des grands lieux du patrimoine dolois avec les commentaires express 20 et 21 septembre Hôtel-Dieu de Dole Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grâce aux étudiants de BTS Tourisme du lycée Charles Nodier, découvrez à votre rythme les grands lieux du patrimoine dolois : venez quand vous voulez, écoutez ce que vous voulez, partez quand vous voulez ! Les élèves du BTS Tourisme seront présents de 14h à 18h à :

– l’Hôtel-Dieu ;

– couvent des Dames d’Ounans et la Charité ;

– la Place nationale ;

– la Grande Fontaine au jardin des Chevannes.

Hôtel-Dieu de Dole Rue Bauzonnet, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté https://mediatheques.grand-dole.fr/ Construit au cours du XVIIe siècle, l’Hôtel-Dieu est un bâtiment imposant, caractéristique du style Renaissance pratiqué à Dole aux XVIe et XVIIe siècles. Sa construction, commencée en 1613, fut longuement interrompue par les sièges et guerres que la ville subit à trois reprises entre 1636 et 1674. Mais l’essentiel des bâtiments fut réalisé en 1636. L’Hôtel-Dieu fut, au XVIIe siècle, le chantier le plus important mené par le conseil de ville quant à son impact sur le paysage urbain.

L’Hôtel-Dieu avait pour vocation d’accueillir les malades, surtout les pauvres qui ne pouvaient se faire soigner chez eux. En 1663, quelques sœurs hospitalières de Sainte-Marthe viennent de Beaune pour s’occuper des malades et fonder la première communauté de sœurs à l’Hôtel-Dieu. Cet hôpital a fonctionné pendant plusieurs siècles, jusqu’en 1973, date à laquelle il se transforme en centre de gériatrie tandis que le Centre hospitalier Louis-Pasteur ouvre ses portes. Depuis 2000, le bâtiment est devenu la médiathèque.

Grâce aux étudiants de BTS Tourisme du lycée Charles Nodier, découvrez à votre rythme les grands lieux du patrimoine dolois : venez quand vous voulez, écoutez ce que vous voulez, partez quand vous ! …

© Ville de Dole