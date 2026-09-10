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Visite des Grands Thermes de La Bourboule, Grands thermes de La Bourboule, La Bourboule

dimanche 20 septembre 2026 · Grands thermes de La Bourboule · La Bourboule

Visite des Grands Thermes de La Bourboule, Grands thermes de La Bourboule, La Bourboule

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grands thermes de La Bourboule
Adresse
76 boulevard Georges Clemenceau 63150 La Bourboule
Ville
63150 La Bourboule
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
limitée a 30 personnes

Visite des Grands Thermes de La Bourboule Dimanche 20 septembre, 10h00 Grands thermes de La Bourboule Puy-de-Dôme

limitée a 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des Grands Thermes
Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :
Place de la République
63150 La Bourboule
04 73 65 57 71

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©archives municipales

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