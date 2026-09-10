Visite des Grands Thermes de La Bourboule, Grands thermes de La Bourboule, La Bourboule

dimanche 20 septembre 2026 · Grands thermes de La Bourboule · La Bourboule

Informations pratiques

Visite des Grands Thermes de La Bourboule Dimanche 20 septembre, 10h00 Grands thermes de La Bourboule Puy-de-Dôme

limitée a 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des Grands Thermes

Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :

Place de la République

63150 La Bourboule

04 73 65 57 71

Grands thermes de La Bourboule 76 boulevard Georges Clemenceau 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 65 57 71 »}]

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©archives municipales