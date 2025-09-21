Visite des greniers de Bonnefon Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite — Greniers à seigle de Bonnefon

Partez à la découverte d’un site historique remarquable du XIIIᵉ siècle, rattaché à la domerie d’Aubrac.

Ces greniers à seigle se composent de deux salles voûtées superposées, témoignage rare de l’architecture rurale médiévale.

Bonnefon 60 Imp. des Greniers, 12470 Saint-Chély-d'Aubrac Saint-Chély-d'Aubrac 12470 Aveyron Occitanie 0625040011 Visite commentée des anciens greniers des moines d'Aubrac parking à proximité sur la place du hameau

© Philippe Cayrel