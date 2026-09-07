Visite des grottes de Blanot, Grottes de Blanot, Blanot

Informations pratiques

Visite des grottes de Blanot 19 et 20 septembre Grottes de Blanot Saône-et-Loire

4€50 la visite, prévoyez de bonnes chaussures et un pull (température entre 11 et 13°).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au coeur des Monts du Mâconnais, au pied du Mont Saint-Romain, se cache le joyau du Clunisois : les Grottes de Blanot.

La cavité principale, la grotte-gouffre de la Cailleverdière, nommée ainsi en raison de l’écrin de végétation entourant le karst où elle s’est formée, est découverte dès 1700 et explorée quelques décennies plus tard par le Docteur Dumolin, pionnier de la spéléologie. Depuis lors, elle ne cessera d’émerveiller ses visiteurs ! La visite de la grotte-gouffre vous emmènera dans les profondeurs de la terre à plus de 80m, au cœur d’un vaste réseau aménagé. Partez à la découverte d’un dédale de galeries entrecoupées de salles plus curieuses et plus impressionnantes les unes que les autres !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le gouffre de Blanot à un tarif préférentiel de 4€50. Visites à 12h15, 14h, 15h, 16h30 et 18h (durée : 1h environ).

Grottes de Blanot 46°29’06.9″N 4°44’41.9″E Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 03 59 – 07 72 22 95 10 https://www.grottes-de-blanot.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100082203556323 [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 50 03 59 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 72 22 95 10 »}, {« type »: « email », « value »: « blanot-grottes@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grottes-de-blanot.fr/bnb/bnb-1-1#bnbunit1 »}] Au coeur des Monts du Mâconnais, au pied du Mont Saint-Romain, se cache le joyau du Clunisois : les Grottes de Blanot. La cavité principale, la grotte-gouffre de la Cailleverdière, nommée ainsi en raison de l’écrin de végétation entourant le karst où elle s’est formée, est découverte dès 1700 et explorée quelques décennies plus tard par le Docteur Dumolin, pionnier de la spéléologie. Depuis lors, elle ne cessera d’émerveiller ses visiteurs ! La visite de la grotte-gouffre vous emmènera dans les profondeurs de la terre à plus de 80m, au cœur d’un vaste réseau aménagé. Partez à la découverte d’un dédale de galeries entrecoupées de salles plus curieuses et plus impressionnantes les unes que les autres ! Parking sur place.

Au coeur des Monts du Mâconnais, au pied du Mont Saint-Romain, se cache le joyau du Clunisois : les Grottes de Blanot.

©Jonathan Cervera