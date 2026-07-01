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AGENDA · Vouthon

Visite des grottes de La Chaise Vouthon

mardi 21 juillet 2026 · Vouthon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
Mairie de Vouthon
Ville
16220 Vouthon
Département
Charente
Tarif
5.5 5.5 5.5

Vouthon

Visite des grottes de La Chaise

Mairie de Vouthon Vouthon Charente

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-06

Visite des grottes de La Chaise.
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Mairie de Vouthon Vouthon 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36  espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Tour of the La Chaise Caves.

L’événement Visite des grottes de La Chaise Vouthon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord