Informations pratiques

Vouthon

Visite des grottes de La Chaise

Mairie de Vouthon Vouthon Charente

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-06

Visite des grottes de La Chaise.

.

Mairie de Vouthon Vouthon 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36 espace.prehistoire.montbron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the La Chaise Caves.

L’événement Visite des grottes de La Chaise Vouthon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord