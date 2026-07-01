AGENDA · Vouthon
Visite des grottes de La Chaise Vouthon
mardi 21 juillet 2026 · Vouthon
Informations pratiques
Vouthon
Visite des grottes de La Chaise
Mairie de Vouthon Vouthon Charente
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-06
Visite des grottes de La Chaise.
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Mairie de Vouthon Vouthon 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36 espace.prehistoire.montbron@gmail.com
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English :
Tour of the La Chaise Caves.
L’événement Visite des grottes de La Chaise Vouthon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord