Visite des halles récemment restaurées Halles Confolens

Visite des halles récemment restaurées Samedi 20 septembre, 16h30 Halles Charente

Gratuit.

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

La réhabilitation complète des Halles, lieu emblématique de la ville, a été achevée en juillet 2025.

Céline Deveza, Pays d’Art et Histoire de Charente Limousine, vous fera découvrir cet édifice du XIXe siècle dont la construction s’est inspirée des célèbres halles Baltard de Paris

Halles Place Henri Coursaget, 16500 Confolens Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Confolens