Visite des installations du Tennis Club Dijonnais et du chantier des nouveaux bâtiments Parc municipal des sports Dijon

Visite des installations du Tennis Club Dijonnais et du chantier des nouveaux bâtiments Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Parc municipal des sports Côte-d’Or

Accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite accompagnée des installations existantes (tennis extérieurs et padels couverts) et de la halle en construction (architecture en bois et toile tendue).

Vous assisterez à une présentation du projet par le constructeur, et des activités du club.

Des séances test de padel encadrées vous seront également proposées.

Parc municipal des sports 1 boulevard maréchal de Lattre de Tassigny 21000 Dijon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 65 22 68 http://tennis-club-dijonnais.com Association centenaire, club de référence sur terre battue labellisé Roland Garros, le TCD regroupe ses installations au parc municipal des sports où il réside depuis 1934. Il propose exceptionnellement une visite guidée du site, y compris de la nouvelle halle en construction, et la possibilité de tester le padel de 11h à midi. Entrée par le portillon, face à l’hôpital | Accès Divia tram et bus (arrêt parc des sports), parking.

© Archi-gones