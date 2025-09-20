Visite des Jardin de la mairie de Choisey et de ses arcades Mairie de Choisey Choisey

Visite des Jardin de la mairie de Choisey et de ses arcades 20 et 21 septembre Mairie de Choisey Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Choisey et son Patrimoine vous invite à venir découvrir les jardins à la française de la mairie. Sous les arcades de l’ancienne maison des Ursulines est exposé un cadran sauvegardé de l’horloge de l’église.

Mairie de Choisey 21 Rue d’Amont, 39100 Choisey Choisey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Mairie de Choisey