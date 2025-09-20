Visite des jardins à la française du château Château de la Reine Margot Saint-Projet

Tarif : 2 € pour la visite commentée. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez decouvrir les 3 hectares de jardin à la francaise du château de la reine Margot

Il a été realisé à partir des plans du chateau de Vaux-le-Vicomte.

Venez admirer sa perspective, sa géometrie des formes, les eléments decoratif introduit dans le jardin. Sa creation, ses changements .

Château de la Reine Margot Château de la reine Margot, 82160 Saint-Projet Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 97 19 63 http://www.saint-projet.com Château construit à la fin du XIIIe siècle. Ancienne forteresse qui a la particularité d’avoir hébergé la reine Margot et le roi Louis XIII. Visite de 15 pièces meublées d’époque ; les appartements de la reine ; parc à la française de 3 hectares ; 2 magasins. De Montauban, direction Caussade puis D26 direction Villefranche-de-Rouergue.

