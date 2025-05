Visite des jardins de Chatelaison – Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou, 7 juin 2025 07:00, Doué-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Visite des jardins de Chatelaison Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de Châtelaison Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Ensemble de jardins formant une promenade avec des styles variés dans lesquels vous croiserez la propriétaire qui répondra à vos questions.

En accord avec le thème de cette année, vous trouverez au sein des jardins une douzaine de points d’intérêts topiaires, fontaines, cascade, mur d’eau, bois ombragés.

Jardin privé.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 7 au dimanche 8 juin 2025

Ouverture le samedi et dimanche de 11h à 17h30. .

Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de Châtelaison

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 70 50 77

English :

A series of gardens forming a promenade in a variety of styles, where you’ll come across the owner, who will be happy to answer your questions.

German :

Eine Gruppe von Gärten, die einen Spaziergang bilden, mit verschiedenen Stilen, in denen Sie der Besitzerin begegnen, die Ihre Fragen beantwortet.

Italiano :

Una serie di giardini che formano una passeggiata in stili diversi, dove è possibile incontrare la proprietaria e porle qualsiasi domanda.

Espanol :

Una serie de jardines que forman un paseo de estilos variados, donde podrá conocer a la propietaria y preguntarle cualquier duda que tenga.

L’événement Visite des jardins de Chatelaison Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-05-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME