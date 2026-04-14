Visite des jardins de Chatelaison, Jardins de Chatelaison 45 rue de Chatelaison 49700 St Georges sur Layon / Doué en Anjou,

Visite des jardins de Chatelaison 6 et 7 juin Jardins de Chatelaison 45 rue de Chatelaison 49700 St Georges sur Layon / Doué en Anjou Maine-et-Loire

5 E par adulte ; gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Accès aux façades du Manoir et visite libre de l’ensemble des jardins.

Jardins de Chatelaison 45 rue de Chatelaison 49700 St Georges sur Layon / Doué en Anjou 45 rue de Chatelaison 49700 St Georges sur Layon / Doué en Anjou 49700 Saint-Georges-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 60 70 50 77 Jardin privé.

Ensemble de jardins formant une promenade avec des styles variés dans lesquels vous croiserez la propriétaire qui répondra à vos questions.

Vous découvrirez au sein des jardins une douzaine de points d’intérêt : topiaires, fontaines, cascade, mur d’eau, bois ombragé.

Accès aux façades du Manoir et visite libre de l’ensemble des jardins.

©M.Gentilhomme