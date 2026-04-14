Visite des jardins de Fraîche-Comté, Les jardins de Fraîche-Comté, Roset-Fluans

Visite des jardins de Fraîche-Comté 5 – 7 juin Les jardins de Fraîche-Comté Doubs

Accès libre | Journée du vendredi réservée au public scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026 venez découvrir les jardins de Fraîche-Comté et suivez une visite commentée vous permettant de découvrir le jardin au naturel.

Un espace sera dédié à la thématique de l’année : la vue.

Traversez un jardin respectueux de la nature et de la biodiversité.

Les visites commentées ont lieu à 10h, 14h et 16h. La journée du vendredi est réservée au public scolaire.

Les jardins de Fraîche-Comté 8 rue des Saulniers, 25410 Roset-Fluans Roset-Fluans 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 68 93 http://www.lesjardinsdefraichecomte.com Cet espace, dédié à la biodiversité et à la biodynamie, est riche de variétés anciennes et d’espaces préservés (la mare aux tritons). Parmi les fruitiers anciens et régionaux représentés, nous retrouvons : pour les poiriers : sept en Gueule, fauvanelle | Pour les pommiers : api Étoilé, pommier court-pendu, mais aussi d’autres cas, le cornouiller mâle ou bien le sureau fruitier.

Retrouvez nos différents espaces : le clos Carolingien, le jardin mystique d’Hildegarde de Bingen ou encore le jardin apothicaire avec des plantes qui soignent le jardin.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2025, venez découvrir les jardins de Fraîche-Comté et suivez une visite commentée vous permettant de découvrir les aromates et plantes japonaises.

© Les jardins de Fraîche-Comté