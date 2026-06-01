Visite des jardins de Juberri, jardins de juberri, Juberri
Visite des jardins de Juberri, jardins de juberri, Juberri samedi 6 juin 2026.
Visite des jardins de Juberri 6 et 7 juin jardins de juberri
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Profitez des Rendez-vous aux jardins pour découvrir les jardins contemporains de Juberri !
Situez à flanc de montagne, art et nature coopèrent pour créer un écrin poétique où venir se ressourcer.
jardins de juberri Carrer del Bec, 42, AD600 Sant Julià de Lòria, Andorre Juberri AD600
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