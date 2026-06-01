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Visite des jardins de Juberri, jardins de juberri, Juberri

Visite des jardins de Juberri, jardins de juberri, Juberri

Visite des jardins de Juberri, jardins de juberri, Juberri samedi 6 juin 2026.

Lieu : jardins de juberri

Adresse : Carrer del Bec, 42, AD600 Sant Julià de Lòria, Andorre

Ville : AD600 Juberri

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite des jardins de Juberri 6 et 7 juin jardins de juberri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Profitez des Rendez-vous aux jardins pour découvrir les jardins contemporains de Juberri !
Situez à flanc de montagne, art et nature coopèrent pour créer un écrin poétique où venir se ressourcer.

jardins de juberri Carrer del Bec, 42, AD600 Sant Julià de Lòria, Andorre Juberri AD600
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