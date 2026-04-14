Visite des Jardins de La Bruyère, Les Jardins de La Bruyère, Plaintel

Visite des Jardins de La Bruyère 6 et 7 juin Les Jardins de La Bruyère Côtes-d’Armor

Visites commentées : samedi 6 juin, à 10h et 15h, dimanche 7 juin à 10h ; conférence dimanche à 15h / Entrée 5 € – Gratuit (moins de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

– Visites commentées régulières des Jardins de La Bruyère

samedi 6 Juin 10h et 15h, Dimanche 7 juin 10h

– Conférence sur « Nos Jardins pour Demain« .

Présentation de la Micro ferme Paysagère et des Pratiques de l’Entreprise Yvonnick Boutier « Jardins Harmonieux et Ecopaysages »

Uniquement le dimanche 7 juin à 15h

– Démonstration et pratique de la Faux avec Laurent Aubertin.

– Présence de notre apiculteur Thierry Colin (visite du Rucher de la Bruyère et vente de Miel), et peut-être d’autres surprises…

Les Jardins de La Bruyère 17, La Bruyère 22940 Plaintel Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne 0658363552 https://www.yvonnickboutier.fr/mes-realisations/le-jardin-de-la-bruyere-plaintel/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067890969122;https://www.instagram.com/yvonnickboutier/;https://www.youtube.com/watch?v=AyVj5MjuBkY 10 années d’expérimentation dans notre micro ferme familiale d’un hectare et demi. C’est dans ce lieu que nos valeurs agroécologiques et paysagères s’expriment. Une observation quotidienne du vivant et des leçons chaque année. Patience, humilité, persévérance et plaisir nous animent.

Des massifs ornementaux éco jardinés, des potagers, une jeune mini forêt jardin, un poulailler coucou de Rennes, un pré verger de 40 ans, un site entretenu en éco pâturage avec moutons Landes de Bretagne, un jardin d’assainissement, une réserve pour la biodiversité et d’autres surprises….

Venez nous rencontrer ; nous vous conterons les histoires du Chaos du Gouët… Ligne de Bus à proximité, Parking par l’évènement.

– Visites commentées régulières des Jardins de La Bruyère

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