Plaintel

Visite des Jardins de La Bruyère

17 Lieu-dit La Bruyère Plaintel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

10 années d’expérimentation dans notre micro ferme familiale d’un hectare et demi. C’est dans ce lieu que nos valeurs agroécologiques et paysagères s’expriment. Une observation quotidienne du vivant et des leçons chaque année. Patience, humilité, persévérance et plaisir nous animent. Des massifs ornementaux éco jardinés, des potagers, une jeune mini forêt jardin, un poulailler coucou de Rennes, un pré verger de 40 ans, un site entretenu en éco pâturage avec moutons Landes de Bretagne, un jardin d’assainissement, une réserve pour la biodiversité et d’autres surprises…. Venez nous rencontrer ; nous vous conterons les histoires du Chaos du Gouët…

Visites commentées samedi 6 juin, à 10h et 15h, dimanche 7 juin à 10h ; conférence dimanche à 15h .

17 Lieu-dit La Bruyère Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 36 35 52

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English :

L’événement Visite des Jardins de La Bruyère Plaintel a été mis à jour le 2026-05-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme