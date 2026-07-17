Visite des Jardins de la Ferme Bleue, Jardins de la Ferme Bleue, Uttenhoffen

Informations pratiques

Visite des Jardins de la Ferme Bleue 18 – 20 septembre Jardins de la Ferme Bleue Collectivité européenne d’Alsace

Adulte 5,00 €, Étudiant 3,50 €, Enfant 2,50 €, Moins de 10 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ferme Bleue à Uttenhoffen a réchappé, en partie, à la Guerre de Trente Ans qui avait anéanti toute la région. Elle est badigeonnée au Bleu de Hanau typique des villages protestants du Nord de l’Alsace depuis le XVIIIème siècle. Entièrement restaurée par Alain Soulier et Jean-Louis Cura, elle s’est entourée d’un jardin gigogne, dans lequel l’art topiaire est le fil conducteur.

Jardins de la Ferme Bleue 21 rue Principale, 67110 Uttenhoffen Uttenhoffen 67110 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 00 33 (0)3 88 72 84 35 https://jardinsdelafermebleue.com La Ferme Bleue à Uttenhoffen a réchappé, en partie, à la Guerre de Trente Ans qui avait anéanti toute la région. Elle est badigeonnée au Bleu de Hanau typique des villages protestants du Nord de l’Alsace depuis le XVIIIème siècle.

17 ares ont suffi à modeler plusieurs jardins gigognes en ce lieu clos et qui s’harmonisent avec les bâtiments, donnant l’illusion d’un espace bien plus grand. Dans un esprit cottage, c’est une suite de Jardins intimistes, essentiellement réguliers, inspirés par les jardins de la Renaissance italienne, mais avec la french touch. L’art topiaire y fait florès, en particulier dans le grand jardin appelé le Pré aux Clercs, en référence aux Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. Les topiaires d’if incarnent, dans leur géométrie, les personnages du roman. Chacun est en pose devant les hêtres pourpres qui alternent avec les verts constituant une haie cubiste tout en créneaux entourant ce jardin. Cour pavée à l’ancienne, serre, loggia, tonnelle, bassins et œuvres d’art jalonnent le parcours.

Titulaire du label Jardin Remarquable, le domaine s’est doté d’un salon de thé pour les visiteurs et propose un brunch de sa façon, tous les dimanches en saison.

Le Jardin de la Ferme Bleue est le Lauréat Européen 2026 du prix Henchman pour l’art topiaire catégorie amateur.

Le jardin est l’œuvre commune d’Alain Soulier et Jean-Louis Cura.

La Ferme Bleue à Uttenhoffen a réchappée en partie à la Guerre de Trente Ans qui avait anéantie toute la région. Elle est badigeonnée au Bleu de Hanau typique des villages protestants du Nord de le…

©Jardins de la Ferme Bleue