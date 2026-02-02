Visite des jardins de la ferme Razès

Visite des jardins de la ferme

Lavaud Bourgoin Razès Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11

La ferme de Lavaud vous ouvre les portes de ses différents jardins. Herbes médicinales, aromatiques, fleurs comestibles et mellifères, plants de légumes et flore locale, redécouvrez avec Justine les bienfaits des plantes et d’une agriculture paysanne. .

Lavaud Bourgoin Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 77 64 juju.mp3@hotmail.fr

