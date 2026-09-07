Visite des jardins – de la Provence à l’Italie, Château d’Arnajon – Le Puy Sainte Réparade, Le Puy-Sainte-Réparade

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Arnajon - Le Puy Sainte Réparade · Le Puy-Sainte-Réparade

Informations pratiques

Visite des jardins – de la Provence à l’Italie 19 et 20 septembre Château d’Arnajon – Le Puy Sainte Réparade Bouches-du-Rhône

Entrée: 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du parc XVIIème et des différents jardins, potager, cacteraie,

Orangerie et dépendances XIXème

Exposition de peinture d’un jeune Aixois talentueux

Vide-grenier du domaine

Château d’Arnajon – Le Puy Sainte Réparade 675, chemin des Arnajons 13160 Le Puy Sainte Réparade Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)6 11 50 68 11 http://www.chateaudarnajon.fr Bastide fin XVIIème, son parc, ses jardins,

Ensemble classé Monument Historique Parking gratuit

Bus n°260 en provenance d’Aix-en-Provence (42mn)

Visite du parc XVIIème et des différents jardins, potager, cacteraie,

©FranckPascal