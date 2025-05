Visite des jardins de la Roseraie Loubert – Gennes-Val-de-Loire, 7 juin 2025 07:00, Gennes-Val-de-Loire.

Maine-et-Loire

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Visite libre du jardin à l’anglaise et de la collection sur 5 hectares 3000 rosiers différents, arbres rares, 75 chênes, 75 poiriers anciens, 75 pommiers anciens, 50 cerisiers.

English :

Self-guided tour of the English garden and its 5-hectare collection: 3,000 different roses, rare trees, 75 oaks, 75 old pear trees, 75 old apple trees, 50 cherry trees.

German :

Freie Besichtigung des englischen Gartens und der Sammlung auf 5 Hektar: 3000 verschiedene Rosensträucher, seltene Bäume, 75 Eichen, 75 alte Birnbäume, 75 alte Apfelbäume, 50 Kirschbäume.

Italiano :

Fate un tour gratuito del giardino all’inglese e della sua collezione di 5 ettari: 3.000 diversi cespugli di rose, alberi rari, 75 querce, 75 peri secolari, 75 meli secolari e 50 ciliegi.

Espanol :

Haga un recorrido gratuito por el jardín de estilo inglés y su colección de 5 hectáreas: 3.000 rosales diferentes, árboles raros, 75 robles, 75 perales viejos, 75 manzanos viejos y 50 cerezos.

