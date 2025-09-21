Visite des jardins de l’hôpital Broca et des ruines du couvent des cordelières Jardin de l’hôpital Broca Paris

Visite des jardins de l’hôpital Broca et des ruines du couvent des cordelières Jardin de l’hôpital Broca Paris dimanche 21 septembre 2025.

Dimanche 21 septembre, 14h00 Jardin de l'hôpital Broca Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir les ruines du couvent des cordelières de l’hôpital Broca. Ce même jour vous pourrez suivre la visite commentée à 14h30 et découvrir l’histoire de cet hôpital, écouter un concert de l’ensemble jazz BB15 et soutenir notre vide grenier au profit d’une action pour les patients hospitalisés.

Jardin de l’hôpital Broca 54 rue Pascal 75013 Paris Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Paris Île-de-France

@service culture et animation Broca