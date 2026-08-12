Visite des jardins de Marcelle Les Jardins de Marcelle Auppegard

Informations pratiques

Auppegard

Visite des jardins de Marcelle

Les Jardins de Marcelle 949 Rue Saint-Pierre Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 11:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Dans le cadre du programme d’animations Croq’ ton Terroir, les Jardins de Marcelle vous propose de venir découvrir leur ferme maraîchère et de plonger au cœur d’une ferme engagée en permaculture et en agroécologie. Ici, les légumes frais, les plants et les semences paysannes sont cultivés à la main, en harmonie avec la nature et sans pesticides ni engrais chimiques

Une visite aux Jardins de Marcelle, c’est aussi l’occasion de comprendre les principes de la permaculture, d’échanger avec les producteurs et de repartir avec des plants ou des semences bio pour cultiver chez soi et réaliser son propose potager !

Sur réservation. .

Les Jardins de Marcelle 949 Rue Saint-Pierre Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

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English : Visite des jardins de Marcelle

L’événement Visite des jardins de Marcelle Auppegard a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux