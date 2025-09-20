Visite des jardins de Quercy Les jardins de Quercy Varen

Visite des jardins de Quercy 20 et 21 septembre Les jardins de Quercy Tarn-et-Garonne

Tarif : 6 € au lieu de 7.5 € pour les personnes de plus de 14 ans, 3 € entre 4 et 13 ans, gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les Jardins de Quercy se méritent. On y arrive par un – long – chemin de terre que bordent des champs vallonnés. Mais une fois passé l’entrée, quelle récompense !

Des jardins romantiques sur plusieurs niveaux et divisés en 22 zones, amoureusement bichonnées par les propriétaires, Jean Doniès et Alain Herreman.

Plus d’infos : https://www.airzen.fr/dans-le-tarn-et-garonne-un-joyau-botanique-en-pente-douce/

Les jardins de Quercy 1049 chemin de Quercy 82330 Verfeil sur Seye Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie http://lesjardinsdequercy.fr [{« link »: « https://www.airzen.fr/dans-le-tarn-et-garonne-un-joyau-botanique-en-pente-douce/ »}] Les jardins de Quercy, s’étendant sur un hectare de terrain en pente douce, se sont orientés ces dernières années vers la création de jardins thématiques de tailles différentes, souvent délimités par des haies.

Une dizaine de jardins sont à découvrir : le jardin blanc, le théâtre végétal, le jardin des cyprès, le jardin à l’anglaise, le jardin australien, le jardin intimiste, le jardin formel, le jardin indien, le cloître végétal, le labyrinthe, etc. Dans chaque jardin, vous trouverez des bancs et des sièges.

Aux jardins de Quercy, réputés pour leur fleurissement, les plantations sont agencées de manière à offrir des végétaux en fleurs de mai à septembre. Les vivaces y sont prédominantes, et vous pourrez observer de nombreuses variétés peu communes ainsi que des centaines de rosiers entourant de vastes pelouses bien entretenues. De Saint-Antonin-Noble-Val, direction Laguépie. De Villefranche-de-Rouergue, direction Verfeil. Fléchage rouge à partir de Varen et de Verfeil.

© Jardins de Quercy