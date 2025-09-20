Visite des Jardins de Rio Froment JARDINS DE RIO FROMENT Savenay

Visite des Jardins de Rio Froment JARDINS DE RIO FROMENT Savenay samedi 20 septembre 2025.

Visite des Jardins de Rio Froment 20 et 21 septembre JARDINS DE RIO FROMENT Loire-Atlantique

Rendez vous place St Martin ,Eglise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée d’un très beau jardin quasiment identique depuis sa création (XIXe siècle) , une serre remarquable. Un savoir faire qui définissait jadis un lieu de vie.

JARDINS DE RIO FROMENT 6 rue de Guérande Savenay Savenay 44260 Beauvais Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite guidée d’un très beau jardin quasiment identique depuis sa création (XIXe siècle) , une serre remarquable. Un savoir faire qui définissait jadis un lieu de vie.

Lydie Ponroy