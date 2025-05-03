VISITE DES JARDINS D’EMILIEN A AVENE (VINAS) Avène
VISITE DES JARDINS D’EMILIEN A AVENE (VINAS) Avène samedi 3 mai 2025.
VISITE DES JARDINS D’EMILIEN A AVENE (VINAS)
Lieu-dit Vinas Avène Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-03
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-05-03 2025-06-15 2025-07-12 2025-08-02 2025-09-06 2025-10-04
Emilien vous invite à venir visiter son exploitation agricole tous les 1ers samedis du mois, de 15h30 à 17h, d’avril à octobre.
La visite s’en suit d’une dégustation des produits de la ferme et de la possibilité d’acheter ses produits.
Participation libre. Informations au 06 37 32 65 75
Lieu-dit Vinas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 37 32 65 75
English :
Emilien invites you to visit his farm every 1st Saturday of the month, from 3:30pm to 5pm, from April to October.
The visit is followed by a tasting of the farm’s products and the opportunity to buy his products.
Free admission. Information on 06 37 32 65 75
German :
Emilien lädt Sie von April bis Oktober jeden 1. Samstag im Monat von 15:30 bis 17:00 Uhr zur Besichtigung seines Bauernhofs ein.
Im Anschluss an den Besuch besteht die Möglichkeit, die Produkte des Hofes zu probieren und seine Produkte zu kaufen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 06 37 32 65 75
Italiano :
Emilien vi invita a visitare la sua fattoria ogni primo sabato del mese, dalle 15.30 alle 17.00, da aprile a ottobre.
La visita è seguita da una degustazione dei prodotti della fattoria e dalla possibilità di acquistare i suoi prodotti.
Ingresso libero. Informazioni al numero 06 37 32 65 75
Espanol :
Emilien le invita a visitar su granja todos los primeros sábados de mes, de 15.30 a 17.00 horas, de abril a octubre.
Tras la visita, podrá degustar los productos de la granja y comprarlos.
Entrada gratuita. Información en el 06 37 32 65 75
L’événement VISITE DES JARDINS D’EMILIEN A AVENE (VINAS) Avène a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB