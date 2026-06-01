Visite des jardins du château de Kerlévénan, Parc du château de Kerlevenan, Sarzeau

Visite des jardins du château de Kerlévénan Samedi 6 juin, 15h00, 16h30 Parc du château de Kerlevenan Morbihan

Attention : visite gratuite mais accès au site payant : 3€ par personne à payer sur place (gratuit moins de 7 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Construit au 18e siècle, le château de Kerlévenan dispose de sublimes jardins orientés vers le Golfe ! Découvrez l’histoire du château et de ses jardins.

voir : https://www.ciap-limur.bzh/agenda/rendez-vous-aux-jardins/

Parc du château de Kerlevenan Château de Kerlevenan, Sarzeau, Morbihan, Bretagne Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 [{« link »: « https://www.ciap-limur.bzh/agenda/rendez-vous-aux-jardins/ »}] Au bord du golfe du Morbihan, la blancheur du Château étonnera comme l’ampleur du parc, les écuries, la chapelle, le pavillon chinois.

Construit au 18e siècle, le château de Kerlévenan dispose de sublimes jardins orientés vers le Golfe ! Découvrez l’histoire du château et de ses jardins.

©GMVA François le Divenah