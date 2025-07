Visite des jardins du château de la Motte Château de la Motte Chalandray

Visite des jardins du château de la Motte Château de la Motte Chalandray samedi 12 juillet 2025.

Visite des jardins du château de la Motte

Château de la Motte 3 Moulin Neuf Chalandray Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Partez à la découverte des superbes jardins du château de la Motte qui s’étendent autour de la bâtisse dans un cadre paisible et verdoyant.

Château de la Motte 3 Moulin Neuf Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite des jardins du château de la Motte

Discover the superb gardens of Château de la Motte, which stretch out around the building in a peaceful, verdant setting.

German : Visite des jardins du château de la Motte

Entdecken Sie die wunderschönen Gärten des Château de la Motte, die sich in einer friedlichen und grünen Umgebung um das Gebäude herum erstrecken.

Italiano :

Scoprite i superbi giardini dello Château de la Motte, che si estendono intorno all’edificio in un ambiente tranquillo e verdeggiante.

Espanol : Visite des jardins du château de la Motte

Descubra los magníficos jardines del Château de la Motte, que se extienden alrededor del edificio en un entorno tranquilo y frondoso.

