Visite des jardins du Château de Talcy – Journées mondiales de l’art de l’espalier Château de Talcy Talcy

Visite des jardins du Château de Talcy – Journées mondiales de l’art de l’espalier Château de Talcy Talcy samedi 20 septembre 2025.

Visite des jardins du Château de Talcy – Journées mondiales de l’art de l’espalier Samedi 20 septembre, 11h00 Château de Talcy Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre des Journées mondiales de l’art de l’espalier et en plein coeur des Journées européennes du patrimoine, visite des jardins de Talcy avec pour objectif la mise en lumière de l’art de l’espalier, une technique ancestrale qui consiste à conduire des arbres fruitiers contre un mur ou une structure adaptée.

Informations sur les jardins du château et programmation : https://www.chateau-talcy.fr/decouvrir/les-jardins-entre-charme-bucolique-et-biodiversite

Château de Talcy 18 Rue du Château, 41370 Talcy, France Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254810301 https://www.chateau-talcy.fr https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00098615 [{« link »: « https://www.chateau-talcy.fr/decouvrir/les-jardins-entre-charme-bucolique-et-biodiversite »}] Situé en Beauce, non loin de Blois, au cœur d’un terroir essentiellement céréalier, le château de Talcy, véritable « maison des champs » est prolongé par un jardin de 7 ha, clos de murs, à l’exception de son bois. De trame régulière, il suit une perspective principale axée nord/sud et est divisé en quatre parties : les cours, le parterre, le jardin nourricier et le bois. Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer puis direction Talcy

Dans le cadre des Journées mondiales de l’art de l’espalier et en plein coeur des Journées européennes du patrimoine, visite des jardins de Talcy avec pour objectif la mise en lumière de l’art de une…

©Julien Taulard