Visite des jardins du logis abbatial logis abbatial Saint-Georges-sur-Loire

Visite des jardins du logis abbatial 20 et 21 septembre logis abbatial Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le logis abbatial construit par l’abbé Jean Louis Caton de Court en 1699 est aujourd’hui une propriété privé. Le propriétaire ouvre les portes de son jardin pour une visite exceptionnelle.

logis abbatial place de l’église 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Logis particulier de l’abbé de l’abbaye de Saint Georges sur Loire construit en 1699, commande de l’abbé Jean-Louis Caton de Court à l’architecte Sébastien Simonneau. Le logis est aujourd’hui une propriété privée.

mairie de Saint Georges sur Loire