Visite des jardins du prieuré, Les jardins du prieuré,

Visite des jardins du prieuré 5 – 7 juin Les jardins du prieuré Maine-et-Loire

2 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Prieuré qui est une ancienne dépendance de l’abbaye de saint Florent de Saumur dont on retrouve des archives datant du XI ème siècle aux archives départementales d’Angers

Les jardins du prieuré 4 impasse du prieuré 49700 doue en Anjou 49700 Saint-Georges-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire 0607123957 Les jardins du prieuré, ancienne dépendance de l’abbaye de Saint Florent de Saumur

Bâtisse dont on retrouve aux Archives départementales d’Angers des documents datant du XI ieme siècle Parking sur la place du village de Saint Georges sur Layon

Prieuré qui est une ancienne dépendance de l’abbaye de saint Florent de Saumur dont on retrouve des archives datant du XI ème siècle aux archives départementales d’Angers

©Myriam Rica