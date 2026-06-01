Visite des jardins du sanctuaire de Bom Jesus do Monte, Sanctuary of the Bom Jesus do Monte, Braga

Visite des jardins du sanctuaire de Bom Jesus do Monte Vendredi 5 juin, 09h00 Sanctuary of the Bom Jesus do Monte Braga

Le funiculaire effectue des trajets réguliers aux minutes 25 et 55 de toutes les heures (sauf à l’heure du déjeuner en hiver)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Balade gratuite dans le funiculaire du Bom Jesus do Monte.

Pour aller au sanctuaire et à ses jardins, nous pouvons utiliser trois itinéraires : le

route ; l’escalier, symbole de l’ascension, transcendance au divin,

voie sacrée du Chemin de Croix ; et l’ascenseur. Sur les flancs de

la montagne pittoresque, où les étapes douloureuses de la passion sont

arrangé dans le poème du sacrifice du Christ, se trouve la célèbre élévation de

le Bom Jesus, qui s’élève à 116 pieds au-dessus d’un plan incliné de 267 mètres.

Exploité par la confrérie de la colline du mont Bom Jesus, il relie les

la partie inférieure de la montagne jusqu’au Sanctuaire, en suivant un chemin parallèle à

celle de l’escalier, se terminant à la partie la plus haute par l’équestre de Sã

o Longuinhos state.

Étant le premier funiculaire construit dans la péninsule ibérique, il est actuellement le

le plus ancien, en service, du monde à utiliser le système d’équilibre hydrique.

La Confraria do Bom jesus do Monte est fière de participer à la 2026

thème « Jardins de pierre – pierres des jardins », permettant une promenade gratuite dans

le Funiculaire, au 5 juin, pour chaque participant du Rendez-vous

Sanctuary of the Bom Jesus do Monte Monte do Bom Jesus , 4715-261, Braga Portugal Braga 4715-001 Nogueiró e Tenões Braga 00351253676636 http://www.bomjesus.pt [{« type »: « email », « value »: « geral@bomjesus.pt »}]

Rendez-vous aux jardins

©Confraria do Bom Jesus do Monte