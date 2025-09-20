Visite des jardins d’un château datant de l’époque médiévale Château Hierges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Promenade libre dans les jardins du château de Hierges. Laissez-vous séduire par l’architecture du château et ses magnifiques jardins, qui abritent les anciennes écuries datant du XIXe siècle.

Château Rue Roger Renard, 08320 Hierges Hierges 08320 Ardennes Grand Est 03 24 42 92 42 http://www.valdardennetourisme.com Solidement campé sur un éperon rocheux, le château de Hierges veille sur le village du même nom, réputé comme l’un des plus beaux des Ardennes. Les premières fortifications datent de l’époque médiévale (840), mais l’édifice fut détruit, puis réhabilité au XVIe siècle, avant de subir à nouveau les outrages de la Révolution, après être devenu français en 1774. Subsistent encore les murs d’enceinte entre les trois grosses tours, ainsi que la tour carrée, faisant face à l’habitation actuelle en pierre bleue et à la tour de garde. Le château renferme des galeries, un puits du XVIe siècle, les oubliettes de la tour de justice, tandis que les communs ont été aménagés au début du XIXe siècle dans les anciennes écuries. Parking et départ des visites au pied de l’église Saint-Jean-Baptiste, située rue Roger-Renard.

© Office de Tourisme Val d’Ardenne