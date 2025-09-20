Visite des Jardins et de l’Abbaye de Valloires Les Jardins de Valloires Argoules

Tarif préférentiel, Billetterie en ligne sur jardinsdevalloires.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, profitez d’un billet unique à 8 € pour découvrir les Jardins et suivre une visite guidée de l’Abbaye.

Coté Jardin

Courtes présentations toutes les heures depuis le podium

Coté Abbaye

Visite guidée thématique : « Du baroque chez les Cisterciens ». Les guides vous proposent une lecture architecturale de l’Abbaye de Valloires du XVIIe et XVIIIe siècle.

Les Jardins de Valloires D192, Lieu dit Valloires, 80120 Argoules Argoules 80120 Somme Hauts-de-France 03 22 23 53 55

Journées européennes du patrimoine 2025

