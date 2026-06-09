Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach Hirtzbach
Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach Hirtzbach mardi 7 juillet 2026.
Hirtzbach
Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach
1b rue du château Hirtzbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21
Réservation obligatoire.
Animaux de compagnie non acceptés
Hirtzbach côté nature Venez flâner dans les rues fleuries d’Hirtzbach lors d’une visite guidée unique et découvrez les somptueux jardins du village !
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1b rue du château Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau.fr
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English :
Reservations required.
Pets not allowed
L’événement Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach Hirtzbach a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sundgau