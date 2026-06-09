Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach Hirtzbach mardi 7 juillet 2026.

Hirtzbach

Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach

1b rue du château Hirtzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21

Réservation obligatoire.

Animaux de compagnie non acceptés

Hirtzbach côté nature Venez flâner dans les rues fleuries d’Hirtzbach lors d’une visite guidée unique et découvrez les somptueux jardins du village !

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1b rue du château Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau.fr

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English :

Reservations required.

Pets not allowed

L’événement Visite des jardins et des rues fleuries d’Hirtzbach Hirtzbach a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sundgau