Visite des jardins et rencontre avec les jardiniers de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil

Visite des jardins et rencontre avec les jardiniers de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil samedi 20 septembre 2025.

Visite des jardins et rencontre avec les jardiniers de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil 20 et 21 septembre Chartreuse de Neuville Pas-de-Calais

Tarif unique d’accès à tout le site y compris les jardins 3 €, gratuit moins de 8 ans et PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Retrouvez toute l’équipe des jardiniers de la Chartreuse (salariés, bénévoles et services civiques) pour échanger, apprendre ou encore réussir vos semis. Au sein de l’écrin formé par les jardins de la Chartreuse vous découvrirez son potager Vavilov, son cloître végétal, ses carrés mosaïques ou encore son jardin médicinal.

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

Journées européennes du patrimoine 2025

Chartreuse de Neuville