Visite des jardins-forêts nourriciers. Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes
samedi 19 septembre 2026 · Oasis Gourmande · Sainte-Suzanne-et-Chammes
Informations pratiques
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Visite des jardins-forêts nourriciers.
Oasis Gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Voyagez dans les jardins-forêts gourmands de l’OASIS GOURMANDE de Sainte Suzanne.
5000m2 d’expérimentation autour des paysages comestibles mix vergers & potagers sur sol vivant avec des plantes originales, légumes perpétuels, fleurs comestibles et plantes aromatiques. Stéphane Senan vous partagera ses secrets pour créer des associations de plantes, booster la vie du sol grâce à sa LiFoFer et limiter l’arrosage !
Inclus cueillette de saison + boisson vivante.
Tarif 5€ , sur inscription (30 places). .
Oasis Gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com
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English :
Take a journey through the gourmet gardens of the OASIS GOURMANDE in Sainte Suzanne.
L’événement Visite des jardins-forêts nourriciers. Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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