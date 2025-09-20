Visite des jardins historiques, dégustation de vin et concert de harpe Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort Gignac

Visite des jardins historiques, dégustation de vin et concert de harpe Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort Gignac samedi 20 septembre 2025.

Visite des jardins historiques, dégustation de vin et concert de harpe Samedi 20 septembre, 10h00 Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort Hérault

Gratuit. Sans réservation. Evènement en continu de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Jardins & harpes – Terrasses du Larzac

Venez visiter :

Le jardin anglais

Les jardins paysagés à la française

L’orangerie

L’allée de buis à proximité d’une chapelle romane

Le programme prévoit aussi une dégustation de nos vins en appellation Terrasses du Larzac, et une exposition de harpes anciennes et contemporaines dans l’orangerie.

Dimanche à 18h

Concert de harpes en clôture du Festival International de Harpes d’Occitanie !

Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort Route d’Aniane, 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie 04 67 57 54 11 http://domaine-de-rieussec.com Ce domaine viticole historique datant du XVIe siècle se situe sur l’emplacement d’une villa romaine et appartient à la même famille depuis plus de cinq siècles. A 75 (Millau/Montpellier), sortie Gignac/Saint-Guilhem-le-Désert/Aniane, traverser Gignac et à la sortie, sur la route d’Aniane, premier chemin à droite bordé de cyprès.

Journées européennes du patrimoine 2025

© M H Deltort