Visite des laboratoires du CRAVO (centre de recherches archéologiques de la vallée de l’Oise Centre Antoine Vivenel Compiègne

Visite des laboratoires du CRAVO (centre de recherches archéologiques de la vallée de l’Oise Centre Antoine Vivenel Compiègne dimanche 21 septembre 2025.

Visite des laboratoires du CRAVO (centre de recherches archéologiques de la vallée de l’Oise Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Centre Antoine Vivenel Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:55:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:55:00

Visites guidées des laboratoires du CRAVO : Présentation des missions des bio-archéologues (archéozoologues et carpologues) et de leurs différentes modes d’intervention.

Centre Antoine Vivenel 17 rue James Rothschild – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Salle d’exposition temporaire du musée Antoine Vivenel, situé à quelques pas du musée, accès par le parc Songeons et les abords de l’Oise. Le musée Antoine Vivenel organise régulièrement des expositions temporaires thématiques qui sont l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois peu exposées en raison de leur fragilité. -Sont également présents dans ce bâtiment, les laboratoires du Centre de Recherche Archéologique de la vallée de l’Oise et les ateliers des restaurateurs de l’association » Autour du Patrimoine ».

Visites guidées des laboratoires du CRAVO : Présentation des missions des bio-archéologues (archéozoologues et carpologues) et de leurs différentes modes d’intervention.

les musées de Compiègne