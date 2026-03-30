Visite des lavoirs de Fontaines

Grande rue Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 09:30:00

fin : 2027-02-19 08:30:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Au fil des deux ruisseaux qui parcourent Fontaines, cinq lavoirs rappellent l’histoire de nos laveuses . Construits de 1832 à 1924, ils montrent chacun une architecture différente qu’orne à la belle saison une profusion de fleurs. Profitez aussi de la fraîcheur qu’ils offrent ! .

Grande rue Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite des lavoirs de Fontaines

L’événement Visite des lavoirs de Fontaines Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I