Visite des lieux de mémoire de Varilhes Mairie de Varilhes Varilhes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Liés à la Résistance et à la Déportation, ces sites témoignent de l’histoire douloureuse de la commune durant la Seconde Guerre mondiale.

Notre ville, avec une vingtaine de résistants et 23 déportés, a été profondément marquée par le conflit.

En 1948, Varilhes a été décorée de la Croix de guerre pour sa participation active, durant l’Occupation, à la lutte contre l’ennemi.

Mairie de Varilhes Pl. de L'Hôtel de ville, 09120 Varilhes Varilhes 09120 Ariège Occitanie

