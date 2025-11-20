Visite des locaux de Soitec : découverte de la micro-électronique pour les élèves du lycée Pierre Termier Soitec Bernin

Visite des locaux de Soitec : découverte de la micro-électronique pour les élèves du lycée Pierre Termier Jeudi 20 novembre, 14h30 Soitec Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T17:30:00

Fin : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T17:30:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2025, Soitec ouvre ses portes aux élèves du lycée Pierre Termier pour leur faire découvrir les métiers de la micro-électronique et les innovations au cœur de la filière des semi-conducteurs.

La visite comprend : Une présentation de Soitec et de son rôle stratégique dans la chaîne de valeur de la micro-électronique ;

Une introduction aux technologies sur substrats innovants et à leurs applications dans le numérique, l’énergie et la mobilité ;

Des échanges avec des ingénieurs et techniciens sur leurs parcours et leurs métiers ;

Une visite guidée des salles blanches et des zones de production (en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène).

Cette immersion permettra aux élèves de mieux comprendre les enjeux industriels et environnementaux du secteur, et de se projeter dans les métiers d’avenir liés à l’innovation technologique.

Soitec chemin des franques Bernin 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

A la découverte de la microélectronique chez Soitec