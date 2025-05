Visite des magasins d’archives – place Colbert Rochefort, 12 juin 2025 07:00, Rochefort.

Charente-Maritime

Visite des magasins d’archives place Colbert hôtel de ville Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Réservé aux professionnels.



Visite des magasins d’archives et découverte de documents phares.

.

place Colbert hôtel de ville

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 50 service.archives@agglo-rochefortocean.fr

English : Visit the archive shops

For professionals only.



Visit the archive stores and discover key documents.

German : Besuch der Archivmagazine

Nur für Berufstätige.



Besuchen Sie die Archivmagazine und entdecken Sie die wichtigsten Dokumente.

Italiano : Visite des magasins d’archives

Solo per i professionisti.



Visitate i negozi dell’archivio e scoprite i documenti chiave.

Espanol : Visite des magasins d’archives

Sólo para profesionales.



Visite las tiendas de los archivos y descubra documentos clave.

L’événement Visite des magasins d’archives Rochefort a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan