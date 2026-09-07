Visite des magasins de conservation, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Visite des magasins de conservation Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir les trésors cachés des collections patrimoniales conservées à la Bibliothèque Ceccano ! Visitez un magasin de conservation, qui n’est ouvert au public qu’une fois par an lors des Journées du patrimoine. L’occasion de voir comment sont conservés les livres !

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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