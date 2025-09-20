Visite des magasins de conservation Mediathèque Louis Aragon Calais

Visite des magasins de conservation Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h30 Mediathèque Louis Aragon Pas-de-Calais

Nombre de places limitées, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Partez à la découverte du sous-sol de la médiathèque et des trésors qu’il conserve pour une visite exceptionnelle.

Mediathèque Louis Aragon 16 rue du pont lottin 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 40

Journées européennes du patrimoine 2025

©Médiathèque de Calais