Visite des magasins patrimoniaux, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Visite des magasins patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 La Boussole Vosges

à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Les recoins cachés de la Boussole s’ouvrent à vous ! L’équipe Patrimoine vous emmène exceptionnellement dans les sous-sols découvrir le lieu de conservation des ouvrages anciens et précieux. Visite guidée de 45 minutes, prévoir un gilet. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

La Boussole 2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/vos-mediatheques/les-mediatheques/la-boussole [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 51 60 40 »}] La médiathèque de La Boussole appartient au réseau Escales, elle en est même la tête !

Son projet s’articule autour de grands axes :

Être un carrefour d’échanges, culturels, humains, ludiques,

Mettre à disposition des espaces de qualité pour le travail, individuel ou collectif, la déambulation, les rencontres,

Favoriser les apprentissages pour tous, tout au long de la vie, en diversifiant l’accès aux savoirs,

Conserver et mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine écrit local (près de 100 000 documents),

Accompagner le Festival International de Géographie par des collections de référence et des évènements tout au long de l’année

Valoriser le territoire, en lien notamment avec l’office de tourisme intercommunal. Parking proche

Accès PMR

Les recoins cachés de la Boussole s’ouvrent à vous ! L’équipe Patrimoine vous emmène exceptionnellement dans les sous-sols découvrir le lieu de conservation des ouvrages anciens et précieux. Visite…

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