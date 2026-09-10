Visite des magasins patrimoniaux, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · La Boussole · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Visite des magasins patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 La Boussole Vosges
à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Les recoins cachés de la Boussole s’ouvrent à vous ! L’équipe Patrimoine vous emmène exceptionnellement dans les sous-sols découvrir le lieu de conservation des ouvrages anciens et précieux. Visite guidée de 45 minutes, prévoir un gilet. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
La Boussole 2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/vos-mediatheques/les-mediatheques/la-boussole [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 51 60 40 »}] La médiathèque de La Boussole appartient au réseau Escales, elle en est même la tête !
Son projet s’articule autour de grands axes :
Être un carrefour d’échanges, culturels, humains, ludiques,
Mettre à disposition des espaces de qualité pour le travail, individuel ou collectif, la déambulation, les rencontres,
Favoriser les apprentissages pour tous, tout au long de la vie, en diversifiant l’accès aux savoirs,
Conserver et mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine écrit local (près de 100 000 documents),
Accompagner le Festival International de Géographie par des collections de référence et des évènements tout au long de l’année
Valoriser le territoire, en lien notamment avec l’office de tourisme intercommunal. Parking proche
Accès PMR
Les recoins cachés de la Boussole s’ouvrent à vous ! L’équipe Patrimoine vous emmène exceptionnellement dans les sous-sols découvrir le lieu de conservation des ouvrages anciens et précieux. Visite…
©Escales
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Thé dansant de la rentrée Saint-Dié-des-Vosges 13 septembre 2026
- Sur les traces de l’Art Nouveau, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Exposition Les Vosges dans l’oeil place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition «Promenade dans les Vosges. Représenter le paysage», La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Atelier Fabrique ton paysage, « de l’autre côté » animé par un.e architecte, Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026