Visite des maquettes d’Alençon Alençon
samedi 19 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Visite des maquettes d’Alençon
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les amis des maquettes d’Alençon proposent des visites d’une partie de la maquette, exceptionnellement entreposée, pour l’occasion à l’accueil d’Alençon Tourisme au 38 rue aux sieurs.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10 h, 10 h 45, 11 h 30, 13 h, 13 h 45, 14 h 30, 15 h 15, 16 h, 16 h 45, 17 h 30
Départ toutes les 45 min
Sans réservation – Dans la limite des places disponibles
Gratuit .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite des maquettes d’Alençon
L’événement Visite des maquettes d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON
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