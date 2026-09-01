Informations pratiques

Alençon

Visite des maquettes d’Alençon

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les amis des maquettes d’Alençon proposent des visites d’une partie de la maquette, exceptionnellement entreposée, pour l’occasion à l’accueil d’Alençon Tourisme au 38 rue aux sieurs.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10 h, 10 h 45, 11 h 30, 13 h, 13 h 45, 14 h 30, 15 h 15, 16 h, 16 h 45, 17 h 30

Départ toutes les 45 min

Sans réservation – Dans la limite des places disponibles

Gratuit .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Visite des maquettes d’Alençon

L’événement Visite des maquettes d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON