Visite des marais de Grand-Lieu en barque, Commune de St-Aignan de Grand Lieu, Saint-Aignan-Grandlieu

Visite des marais de Grand-Lieu en barque Dimanche 15 février, 09h00 Commune de St-Aignan de Grand Lieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T09:00:00+01:00 – 2026-02-15T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T09:00:00+01:00 – 2026-02-15T13:00:00+01:00

VISITE DES MARAIS EN BARQUE

– DIMANCHE 15 FÉVRIER DE 9H À 13H –

Chaque année, le 2 février marque la Journée mondiale des zones humides, une occasion de sensibiliser le public à l’importance cruciale de ces milieux dans notre écosystème. A Saint-Aignan de Grand Lieu, les acteurs locaux se mobilisent autour du lac de Grand-Lieu en proposant des animations pour petits et grands.

Ainsi, les Pigouilleurs de Grand-Lieu et Christelle Puiot, médiatrice de la réserve naturelle de Grand Lieu, en partenariat avec la commune, vous proposent une matinée de découverte des marais de Grand-Lieu à bord de leurs barques.

Au programme : petites sorties en barque et découverte de la faune et de la flore locales.

L’occasion parfaite de plonger dans l’histoire de la région tout en appréciant la beauté hivernale des marais !

INFORMATIONS PRATIQUES

Dimanche 15 février en libre accès de 9h à 13h

Rendez-vous au port de l’Halbrandière à Saint-Aignan de Grand Lieu.

Gratuit – Tout public

Commune de St-Aignan de Grand Lieu ., Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, venez découvrir les marais, la faune et la flore de Grand-Lieu à bord d’une barque ! Journée mondiale des zones humides JMZH

Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu